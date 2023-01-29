Президент Аргентины отказался поставлять оружие на Украину

Аргентина и другие страны Латинской Америки не планируют поставлять оружие и боеприпасы в зону украинского конфликта. Об этом заявил президент южноамериканской республики Альберто Фернандес на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.