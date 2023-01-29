Трамп заявил о человечестве на краю третьей мировой войны

Слабость и некомпетентность президента Соединенных Штатов Джо Байдена привели мир на край третьей мировой войны. Такое мнение высказал бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

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— Своей слабостью и некомпетентностью Байден привел нас на край третьей мировой войны, — заявил он, выступая перед республиканцами в Южной Каролине.

Политик заверил, что в роли президента вернет «мир через силу». Также он подчеркнул, что если бы он был президентом США, то конфликта между Россией и Украиной не было бы.

Трамп добавил, что готов добиться мирного соглашения в течение суток через переговоры, передает РИА Новости.