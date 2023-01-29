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35 минут назад

Трамп указал на причину разрушения США

Елена Прошина

Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене разрушаются радикальными, эгоистичными и коррумпированными властями. Такое заявление сделал бывший лидер США Дональд Трамп на своем первом выступлении с момента объявления об участии в президентских выборах 2024 года. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на запись выступления Трампа на его странице в социальной сети Truth Social.

Трамп указал на причину разрушения США
Фото: ТАССТАСС

«При Байдене наша нация разрушается эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом», — указал Трамп на собрании Республиканской партии штата Нью-Гемпшир.

Бывший глава США отметил, что никому не известны причины, по которым нынешнее руководство страны действует таким образом. Трамп считает, что Демократической партией США руководят «радикальные левые». По его словам, большинство их них — коммунисты и марксисты.

Политик отметил, что на фоне последних событий Соединенные Штаты отчаянно нуждаются в лидере, который начнет работу «без раскачки» с первого дня своего назначения.

«И это я», — заключил Трамп.

Издание напоминает, что в субботу Дональд Трамп проводит первые выступления с момента объявления о своем желании участвовать в президентской гонке. Выборы нового главы США пройдут в 2024 году.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Демократическая партия США,Республиканская партия США,
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