Зеленский обратился с новой просьбой к Западу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев нуждается в баллистических ракетах, в частности ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение главы Украины в его Telegram-канале.

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Он указал, что Киев нуждается в дальнобойных ракетах и сделает все, чтобы союзники организовали эти «жизненно необходимые поставки». Президент Украины отметил, что речь идет о поставках ATACMS и другого подобного оружия.

Издание напоминает, что ракету ATACMS может запускать реактивная система залпового огня HIMARS. Эти системы на Украину отправляли США.