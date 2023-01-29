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17 минут назад

Зеленский обратился с новой просьбой к Западу

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев нуждается в баллистических ракетах, в частности ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение главы Украины в его Telegram-канале.

Зеленский обратился с новой просьбой к Западу
Фото: ТАССТАСС

Он указал, что Киев нуждается в дальнобойных ракетах и сделает все, чтобы союзники организовали эти «жизненно необходимые поставки». Президент Украины отметил, что речь идет о поставках ATACMS и другого подобного оружия.

Издание напоминает, что ракету ATACMS может запускать реактивная система залпового огня HIMARS. Эти системы на Украину отправляли США.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о введении ограничений против 185 физических и юридических лиц, которые помогали Российской Федерации в железнодорожных перевозках солдат и военной техники.

В мире,Владимир Зеленский,
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