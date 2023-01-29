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1 час назад

Президенты Чехии и Словакии захотели посетить Украину

Lenta.ru

Избранный президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова захотели посетить Украину. О планах политиков сообщает портал pravda.sk.

Президенты Чехии и Словакии захотели посетить Украину
Фото: ТАССТАСС

Как отмечает издание, Павел собирается позвонить украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в воскресенье, 29 января, и предложить тому, чтобы он посетил Украину совместно с Чапутовой. Президент Словакии также приветствует эту возможность.

Экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел одержал победу на выборах президента Чехии. По данным подсчета голосов на 99,72 процента участков, он получил поддержку 58,24 процента избирателей. За экс-премьера Чехии Андрея Бабиша проголосовали 41,75 граждан. Явка составила 70,31 процента.

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