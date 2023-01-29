В Иране произошел мощный взрыв

В иранском городе Исхафан произошел мощный взрыв, сообщает информационное агентство IRNA.

"Несколько минут назад некоторые местные источники сообщили, что в северном районе города Исфахан раздался взрыв", - указано в сообщении.

Уточняется, что в северной части города находится один из государственных заводов по производству боеприпасов и вооружения. Нет данных о том, мог ли взрыв быть связан с землетрясением на северо-западе Ирана, которое произошло в субботу, 28 января, вечером.

Исхафан является одним из крупнейших городов Ирана, третий по количеству населения. Это одна из древних столиц Ирана, крупный промышленный и культурный центр. Кроме того, в Исфахане находится экспериментальный ядерный реактор и инфраструктура для производства ядерного топлива.