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13 минут назад

В иранском городе Исхафан произошел мощный взрыв

Газета.Ruиещё 1

В иранском городе Исхафан произошел мощный взрыв, сообщает информационное агентство IRNA.

В Иране произошел мощный взрыв
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Несколько минут назад некоторые местные источники сообщили, что в северном районе города Исфахан раздался взрыв", - указано в сообщении.

Уточняется, что в северной части города находится один из государственных заводов по производству боеприпасов и вооружения. Нет данных о том, мог ли взрыв быть связан с землетрясением на северо-западе Ирана, которое произошло в субботу, 28 января, вечером.

Исхафан является одним из крупнейших городов Ирана, третий по количеству населения. Это одна из древних столиц Ирана, крупный промышленный и культурный центр. Кроме того, в Исфахане находится экспериментальный ядерный реактор и инфраструктура для производства ядерного топлива.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог, обращаясь к депутатам Европарламента, призвал страны Евросоюза к совместной с Израилем борьбе с силами тьмы, олицетворением которых, как заявил Герцог, является Иран.

В мире,Ицхак Герцог,Европарламент,ЕС,
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