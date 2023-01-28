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38 минут назад

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир предложил ввести для террористов "смертную казнь"

Газета.Ru

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир накануне совещания по безопасности страны выступил с предложением ввести для террористов смертную казнь. Об этом пишет РИА Новости.

Министр нацбезопасности Израиля предложил ввести для террористов "смертную казнь"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр также посчитал целесообразным упрощение прав на ношение оружия населением.

«Я хочу оружие на улицах, я хочу чтобы граждане Израиля могли защищать себя» — сказал он.

Ранее семь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме, передает The Jerusalem Post. Сообщается, что стрельбу устроил житель арабского района Шуафат, он был убит полицией при попытке бежать. Отмечается, что силовики не приезжали на место происшествия более 20 минут, по словам одного из служителей синагоги, правоохранители не поверили сообщениям о теракте. Ответственность за теракт в Международный день памяти жертв Холокоста взяло на себя исламистское движение ХАМАС. Что известно на данный момент — в материале «Газеты.Ru».

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