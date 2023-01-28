Министр нацбезопасности Израиля предложил ввести для террористов "смертную казнь"

Ранее семь человек погибли, еще 10 получили ранения в результате теракта возле синагоги в районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме, передает The Jerusalem Post. Сообщается, что стрельбу устроил житель арабского района Шуафат, он был убит полицией при попытке бежать. Отмечается, что силовики не приезжали на место происшествия более 20 минут, по словам одного из служителей синагоги, правоохранители не поверили сообщениям о теракте. Ответственность за теракт в Международный день памяти жертв Холокоста взяло на себя исламистское движение ХАМАС. Что известно на данный момент — в материале «Газеты.Ru».