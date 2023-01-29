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38 минут назад

Шольц выступил за многополярный мир с сотрудничеством стран

Газета.Ruиещё 5

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за многополярный мир, в котором страны будут сотрудничать друг с другом. Об этом политик заявил в интервью изданиям Аргентины La Nación, Чили El Mercurio и Бразилии O Globo в преддверии своих поездок в эти три страны Южной Америки. Его цитирует РИА Новости.

Шольц выступил за многополярный мир с сотрудничеством стран
Фото: ReutersReuters

Как считает Шольц, мир будет многополярным. По его словам, в будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных стран - в Азии, Африке, а также в Латинской Америке.

"Этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом", - подчеркнул канцлер.

Также Шольц отметил, что он выступает за порядок, "основанный на правилах, опирающихся на устав ООН, права человека и верховенство закона, чтобы мы могли вместе справиться" с вызовами, которые стоят "перед нами".

Он указал, что речь идет о следующих вызовах: "борьба с изменением климата, социальные и экологические трансформации, глобальная политика в области здравоохранения".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на формирование многополярного мира потребуется целая эпоха.

В мире,Олаф Шольц,Сергей Лавров,ООН,
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