Шольц выступил за многополярный мир с сотрудничеством стран

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за многополярный мир, в котором страны будут сотрудничать друг с другом. Об этом политик заявил в интервью изданиям Аргентины La Nación, Чили El Mercurio и Бразилии O Globo в преддверии своих поездок в эти три страны Южной Америки. Его цитирует РИА Новости.

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Как считает Шольц, мир будет многополярным. По его словам, в будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных стран - в Азии, Африке, а также в Латинской Америке.

"Этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом", - подчеркнул канцлер.

Также Шольц отметил, что он выступает за порядок, "основанный на правилах, опирающихся на устав ООН, права человека и верховенство закона, чтобы мы могли вместе справиться" с вызовами, которые стоят "перед нами".

Он указал, что речь идет о следующих вызовах: "борьба с изменением климата, социальные и экологические трансформации, глобальная политика в области здравоохранения".