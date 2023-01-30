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18 минут назад

Эрдоган усомнился в квалификации Макрона

Газета.Ruиещё 2

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал своего французского коллегу Эммануэля Макрона, утверждая, что тот «не обладает квалификацией», необходимой для своей должности. Его слова приводит РИА Новости.

Эрдоган усомнился в квалификации Макрона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«На самом деле человек, который стоит во главе Франции, не обладает квалификацией, чтобы быть главой этого государства», — сказал Эрдоган.

В качестве аргумента в пользу своей позиции он заявил, что Франция «эксплуатирует» африканские страны, указывая на отношения страны с Мали и Буркина-Фасо.

«Мали находится в состоянии полного разрыва с Францией. Буркина-Фасо дала срок: «Даю вам один месяц. Через месяц мы не хотим видеть здесь французских солдат», — пояснил президент Турции, предполагая, что аналогичным образом поступит и Того.

«Она (Франция) быстро теряет свою репутацию в Африке» , — резюмировал он.

Эрдоган: Турция не получила от США ни истребители, ни выплаченные за них деньги

Накануне агентство Bloomberg писало, что отзыв посла Франции в Буркина-Фасо и кризис дипломатических отношений между двумя странами после государственного переворота в африканской стране может привести к усилению экономического и политического влияния России на континенте. В частности, речь идет о более широком освоении местных золотых рудников представителями частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В мире,Мигранты,Война в Сирии ,Эммануэль Макрон,Реджеп Эрдоган,
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