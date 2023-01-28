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1 час назад

Саудовская Аравия предостерегла палестинцев и израильтян от эскалации

ТАСС

Власти Саудовской Аравии предостерегают палестинцев и израильтян от дальнейшей эскалации в связи с совершенным в пятницу нападением на синагогу в Восточном Иерусалиме.

Саудовская Аравия предостерегла палестинцев и израильтян от эскалации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министерство иностранных дел Саудовской Аравии предупреждает, что ситуация между палестинцами и израильтянами может скатиться к дальнейшей серьезной эскалации", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в субботу на его странице в Twitter.

"Королевство осуждает любые нападения на гражданских, подчеркивая необходимость деэскалации, возобновления мирного процесса и прекращения оккупации [палестинских территорий со стороны Израиля]", - указано в документе.

Вооруженное нападение возле одной из синагог в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошло в пятницу вечером после наступления шаббата. Полиция Израиля заявила, что рассматривает случившееся как теракт, нападавший, по ее информации, был нейтрализован на месте. По последним данным, которые привела пресс-служба полиции, жертвами нападения стали семь человек, трое получили ранения.

Днем ранее в городе Дженин и расположенном в нем лагере беженцев на Западном берегу реки Иордан израильские силы провели рейд, который, по свидетельству телеканала Al Mayadeen, стал самой масштабной операцией израильской полиции и военных подобного рода за последние несколько лет. По данным палестинского Минздрава, в ходе столкновений в Дженине были убиты 11 арабов, около 20 получили ранения.

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