Саудовская Аравия предостерегла палестинцев и израильтян от эскалации

Власти Саудовской Аравии предостерегают палестинцев и израильтян от дальнейшей эскалации в связи с совершенным в пятницу нападением на синагогу в Восточном Иерусалиме.

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"Министерство иностранных дел Саудовской Аравии предупреждает, что ситуация между палестинцами и израильтянами может скатиться к дальнейшей серьезной эскалации", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в субботу на его странице в Twitter.

"Королевство осуждает любые нападения на гражданских, подчеркивая необходимость деэскалации, возобновления мирного процесса и прекращения оккупации [палестинских территорий со стороны Израиля]", - указано в документе.

Вооруженное нападение возле одной из синагог в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме произошло в пятницу вечером после наступления шаббата. Полиция Израиля заявила, что рассматривает случившееся как теракт, нападавший, по ее информации, был нейтрализован на месте. По последним данным, которые привела пресс-служба полиции, жертвами нападения стали семь человек, трое получили ранения.