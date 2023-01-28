Названа дата инаугурации нового президента Чехии Петра Павела

Инаугурация нового президента Чехии, отставного генерала Петра Павела, состоится 9 марта 2023 года, рассказала спикер нижней палаты парламента Маркета Пекарова-Адамова. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что инаугурация нового президента пройдет в Пражском граде.

Ранее сообщалось, что бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел был избран в субботу, 28 января, президентом Чехии.

В ходе прошедшего в пятницу и субботу второго тура выборов, согласно данным после подсчета голосов на 99,72% участков, он получил поддержку 58,24% проголосовавших.