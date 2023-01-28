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34 минуты назад

Associated Press: Трамп проводит первые предвыборные митинги

Газета.Ru

Экс-президент США республиканец Дональд Трамп в субботу, 28 января, проводит первые предвыборные митинги, передает агентство Associated Press.

Associated Press: Трамп проводит первые предвыборные митинги
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщается, у него намечены сразу два митинга за день: один должен пройти в Нью-Гэмпшире, а второй — в Южной Каролине. Эти два штата являются одними из первых в стране, где проводят праймериз Республиканской партии.

В ноябре прошлого года Трамп объявил об участии в президентских выборах в Соединенных Штатах в 2024 году.

Ранее американская газета The Washington Post попыталась предсказать, что будет с США, если Трамп снова займет президентский пост на предстоящих выборах.

До этого Трамп заявил, что президент США демократ Джо Байден превратил Соединенные Штаты в «нищую страну», вынужденную просить о помощи.

Также Трамп говорил, что Байден довел США до худших времен в истории.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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