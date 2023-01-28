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13 минут назад

Арестович раскритиковал запрет русского языка в украинской академии

Lenta.ru

Внештатный экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал запрет русского языка в Киево-Могилянской академии нарушением конституции страны и законов Европейского союза. Об этом в субботу, 28 января, он написал в своем Telegram-канале.

Арестович раскритиковал запрет русского языка в украинской академии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Арестович назвал себя сторонником академической свободы университетов, однако обратил внимание, что запрет на русский язык противоречит десятой статье Конституции Украины и нормативным актам международного права.

27 января администрация Киево-Могилянской академии запретила говорить на русском языке в своих стенах. Норма закрепили в правилах внутреннего распорядка, утвержденных на 40-й сессии Академической конференции университета. Запрет распространяется как на преподавание, так и на межличностное общение.

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Ранее Арестович признал невозможность для Украины обойтись без учебников на русском.

В мире,Алексей Арестович,ЕС,
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