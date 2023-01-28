Новым президентом Чехии станет бывший натовский генерал Петр Павел - принципиальный противник России, получивший военное образование в ЧССР. О победе Павела объявило чешское издание Novinky.cz, несмотря на то, что подсчет голосов еще продолжается.

«Павел будет президентом. Избирательные участки закрылись в два часа дня в субботу, и начался подсчет голосов. Во втором туре чехи выбирали между Петром Павелом и Андреем Бабишем. На 15:18 подсчитаны голоса на 80% избирательных участков. Павела поддерживают 56,44 процента, Бабиша - 43,55 процента. Явка избирателей составила 69,91 процента», - пишет издание.

Американское агентство Bloomberg также отмечает преимущество Павела в промежуточных результатах и отмечает его антироссийскую позицию.

«Бывший генерал НАТО на пути к победе на президентских выборах в Чехии. Победа Павла может укрепить единство Запада против российской агрессии», — пишет агентство.

В 1975—1979 годах Петр Павел окончил военную гимназию имени Яна Жижки, после чего поступил в Военный институт сухопутных войск в Вишкове, который окончил в 1983 году.