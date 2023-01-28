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33 минуты назад

Голосование на президентских выборах завершилось в Чехии

Майк Габриелян

Новым президентом Чехии станет бывший натовский генерал Петр Павел - принципиальный противник России, получивший военное образование в ЧССР. О победе Павела объявило чешское издание Novinky.cz, несмотря на то, что подсчет голосов еще продолжается.

Новым президентом Чехии станет бывший натовский генерал
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Павел будет президентом. Избирательные участки закрылись в два часа дня в субботу, и начался подсчет голосов. Во втором туре чехи выбирали между Петром Павелом и Андреем Бабишем. На 15:18 подсчитаны голоса на 80% избирательных участков. Павела поддерживают 56,44 процента, Бабиша - 43,55 процента. Явка избирателей составила 69,91 процента», - пишет издание.

Американское агентство Bloomberg также отмечает преимущество Павела в промежуточных результатах и отмечает его антироссийскую позицию.

«Бывший генерал НАТО на пути к победе на президентских выборах в Чехии. Победа Павла может укрепить единство Запада против российской агрессии», — пишет агентство.

В 1975—1979 годах Петр Павел окончил военную гимназию имени Яна Жижки, после чего поступил в Военный институт сухопутных войск в Вишкове, который окончил в 1983 году.

Занимал должность главы Военного комитета НАТО в 2015-18 годах. Ранее он неоднократно заявлял, что НАТО должно противостоять России, «не смирившейся с поражением в Холодной войне».

В мире,Ян Жижка,Петр Павел,НАТО,
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