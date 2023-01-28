Часть оппозиции Сербии организовала митинг из-за плана Запада по Косово

Оппозиционные партии и движения Сербии право-патриотического толка организовали митинг у здания резиденции главы государства в центре Белграда из-за плана западных государств касательно урегулирования ситуации в Косово и Метохии. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Собравшиеся считают план «капитуляцией», которую выдвигают как «ультиматум» западные государства.

«Наша политика должны быть политикой мира и развития и мы пойдем ей навстречу, если отвергнем капитуляцию в Косово, которой от нас требуют», — обратился в ходе митинга политолог Драгомир Анджелкович.

Президент Демократической партии Сербии Милош Йованович, в свою очередь, призвал срочно, решительно и полностью отклонить «франко-германский» план, потому что, как он утверждает, это план о сдаче Косово и Метохии и «нашем окончательном подчинении».