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28 минут назад

Часть оппозиции Сербии организовала митинг из-за плана Запада по Косово

Газета.Ru

Оппозиционные партии и движения Сербии право-патриотического толка организовали митинг у здания резиденции главы государства в центре Белграда из-за плана западных государств касательно урегулирования ситуации в Косово и Метохии. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.

Часть оппозиции Сербии организовала митинг из-за плана Запада по Косово
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Собравшиеся считают план «капитуляцией», которую выдвигают как «ультиматум» западные государства.

«Наша политика должны быть политикой мира и развития и мы пойдем ей навстречу, если отвергнем капитуляцию в Косово, которой от нас требуют», — обратился в ходе митинга политолог Драгомир Анджелкович.

Президент Демократической партии Сербии Милош Йованович, в свою очередь, призвал срочно, решительно и полностью отклонить «франко-германский» план, потому что, как он утверждает, это план о сдаче Косово и Метохии и «нашем окончательном подчинении».

Президент Сербии Александр Вучич при этом ранее заявил, что власти страны не согласились на предложения Запада по урегулированию ситуации вокруг непризнанного Косово.

В мире,Милош Йованович,Александр Вучич,Демократическая партия США,
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