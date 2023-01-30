Президент Монголии впервые воспользовался правом вето

Глава монгольского государства Ухнагийн Хурэлсуух впервые с момента своего избрания воспользовался правом вето, заблокировав принятый парламентом закон о защите прав человека в соцсетях. Об этом в понедельник на специальном брифинге сообщил руководитель администрации президента Янгугийн Содбаатар.

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Правозащитные организации, юристы и журналисты резко критиковали некоторые положения нового закона как ограничение свободы выражения мнения. В частности, высказывались опасения, что правящая Народная партия воспользуется этим законом для ограничения критики в соцсетях во время парламентских выборов летом 2024 года.

"На закон, одобренный парламентом 20 января 2023 года, наложено вето. Ухнагийн Хурэлсуух как президент демократической Монголии, защищающий права и свободы демократии, принял решение использовать право вето", - сказал глава президентской администрации.

Он добавил, что обсуждение и утверждение любых законов, особенно касающихся прав человека, должно проходить с участием общественности и ученых, чего не произошло во время принятия последнего закона. Кроме того, многих граждан возмутило, что парламент принял закон за беспрецедентно короткий срок. Как подсчитали журналисты, законопроект, внесенный во второй половине дня 18 января, был одобрен спустя 48 часов, вечером 20 января. Это был заключительный день осенней сессии, и депутаты разошлись до весенней сессии, которая начнется 15 марта.

"Согласно действующему закону Монголии, если президент наложит вето во время перерыва в сессии, это вето должно быть обсуждено в течение первых 14 дней следующей сессии", - подчеркнул Янгугийн Содбаатар.