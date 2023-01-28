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35 минут назад

Смертность от COVID-19 в Японии впервые превысила десять тысяч человек

Газета.Ru

Смертность от COVID-19 в Японии впервые превысила 10 тыс. человек, сообщает Kyodo.

Смертность от COVID-19 в Японии впервые превысила десять тысяч человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За прошедшие сутки в стране умерли 252 человека, а с начала января — 10 124 человека, отмечает издание.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил обеспокоенность по поводу распространения COVID-19 в сельских районах страны в связи с тем, что в канун лунного нового года китайцы совершают миллиарды поездок по стране. Это является прямым признанием главы Китая ухудшающегося кризиса в области здравоохранения.

Во время выступления в Доме народных собраний в Пекине Си заявил, что в настоящее время его «в первую очередь беспокоят сельские районы и сельские жители», так как Китай начинает «новую фазу» ответных мер на пандемию. Он потребовал усилий по увеличению медицинских ресурсов и лучшей подготовки к лечению тяжелых случаев ковида.

Глава Китая также поручил вновь ввести «более строгие» санитарные меры в «домах престарелых и социальных учреждениях», учитывая уязвимость пожилых людей в Китае.

В мире,Цзиньпин Си,
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