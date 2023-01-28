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8 минут назад

В Иерусалиме произошел второй теракт за два дня

News.ru

Два человека получили ранения в результате нападения на археологические раскопки в Иерусалиме, передает Jerusalem Post. Это стало вторым нападением в городе за последние 24 часа. По сведениям портала, стрелок открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа на археологическую площадку. Отмечается, что полиция позже обезвредила нападавшего.

В Иерусалиме произошел второй теракт за два дня
Фото: 

Стрелок открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа на площадку. Затем он был обезврежен, — указано в сообщении.

Вечером 27 января теракт произошел в одной из синагог в Восточном Иерусалиме . По разным данным, погибли от семи до восьми человек, еще порядка десяти получили ранения.

По информации израильских СМИ, исполнитель на автомобиле прибыл к синагоге в поселении Неве-Яаков и открыл огонь. Атака случилась через сутки после проведения массового рейда армии Израиля в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан. Тогда погибли десять палестинцев.

Представитель движения ХАМАС в секторе Газа Хазем Касем заявил, что теракт стал «реакцией» на израильский рейд в Дженине. Он также подчеркнул, что «борьба против оккупации продолжается».

В мире,Происшествия,Хамас,ЦАХАЛ,
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