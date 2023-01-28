Белоруссия  значительно расширила контрсанкционный перечень компаний

Список юрлиц Белоруссии, доли иностранных участников которых заблокированы в рамках контрсанкций, увеличен до 1849. Ранее в этот перечень входили 190 фирм. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление Совмина Белоруссии.

Фото: ТАСС ТАСС

«Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2022 г. № 436 «О перечне лиц» изложить в новой редакции»,- указывается в тексте постановления от 23 января 2023 года.

Отмечается, что в обновленный перечень компаний вошли 1849 наименований.

В постановлении указано, что оно вступает в силу после его официального опубликования.