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20 минут назад

Белоруссия  значительно расширила контрсанкционный перечень компаний

Илья Родин

Список юрлиц Белоруссии, доли иностранных участников которых заблокированы в рамках контрсанкций, увеличен до 1849. Ранее в этот перечень входили 190 фирм. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление Совмина Белоруссии.

Белоруссия значительно расширила контрсанкционный перечень компаний
Фото: ТАССТАСС

«Приложение к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 1 июля 2022 г. № 436 «О перечне лиц» изложить в новой редакции»,- указывается в тексте постановления от 23 января 2023 года.

Отмечается, что в обновленный перечень компаний вошли 1849 наименований.

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В постановлении указано, что оно вступает в силу после его официального опубликования.

Напомним, что в июле 2022 года белорусское правительство опубликовало перечень из 190 компаний, работающих в различных сферах экономики страны. Согласно постановлению, инвесторам из недружественных стран было запрещено отчуждение долей и акций этих компаний.

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