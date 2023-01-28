После теракта в Иерусалиме полиция Израиля задержала свыше 40 человек

Полиция Израиля задержала свыше 42 человек после теракта у синагоги в Восточном Иерусалиме. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в пятницу вечером, 27 января, произошел теракт в синагоге в Восточном Иерусалиме. В результате ЧП пострадали десять человек, семеро из них погибли.
«В связи с нападением были задержаны 42 человека», - уточнили в пресс-службе.
В полиции уточнили, что среди задержанных есть родственники или знакомые террориста, которым оказался уроженец Восточного Иерусалима Алькам Хайри.
По данным издания, нападение на храм последовало за ликвидацией в ходе рейда израильскими солдатами десятерых палестинцев.