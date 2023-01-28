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19 минут назад

В Чехии возобновился второй тур президентских выборов

Газета.Ru

В Чехии стартовал последний день второго тура выборов главы государства, передает CTK. По информации агентства, голосование в республике проходит в двухдневном формате — в этом году с 27 по 28 января, — избирательные участки открылись по всей стране в 8.00 по местному времени (10.00 мск).

В Чехии возобновился второй тур президентских выборов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечается, выборы президента Чехии должны завершиться в 14.00 (16.00 мск), а результаты голосования станут известны в течении последующих нескольких часов и будут официально опубликованы на соответствующем сайте. Во втором туре чехи должны выбрать одного из двух кандидатов на пост президента — экс-руководителя Военного комитета НАТО Петра Павела или бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

При этом в первом туре голосования в лидеры вышел генерал в отставке Павел, опередив Бабиша примерно на 23 тыс. голосов. Сможет ли бывший представитель НАТО повторить свой успех во втором туре неизвестно, опросы дают ему примерно 10% преимущество перед экс-премьером Чехии.

Ранее сообщалось, что в Чехии началось голосование во втором туре президентских выборов.

В мире,Петр Павел,Андрей Бабиш,НАТО,
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