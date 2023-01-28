В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена утром 28 января в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

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Воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

В ночь на 28 января воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.