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21 минуту назад

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Газета.Ru

Воздушная тревога объявлена утром 28 января в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Фото: youtube youtube

Воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.

В ночь на 28 января воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Владимир Путин,
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