В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена утром 28 января в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской и Кировоградской областях Украины. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Воздушная тревога также объявлена в подконтрольных Киеву районах Донецкой народной республики (ДНР) и Запорожской области.
В ночь на 28 января воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины. Это было ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту, заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.