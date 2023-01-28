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13 минут назад

Саакашвили заподозрил Россию в организации своего возвращения в Грузию

Елена Прошина

Экс-глава Грузии, украинский гражданин Михаил Саакашвили считает, что его возвращение в Грузию могла спланировать Москва, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на ресурс «Грузия-Online».

Саакашвили заподозрил Россию в организации своего возвращения в Грузию
Фото: ТАССТАСС

По словам политика, Россия могла организовать его возвращение на родину в октябре 2021 года, после которого он попал в тюрьму.

В Грузии Саакашвили обвиняют в незаконном пересечении границы. В 2018 году его заочно приговорили к шести годам лишения свободы за превышение должностных полномочий по делу о нападении на грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также бывший президент подозревается в причастности к гибели главы правительства страны Зураба Жвании, растрате государственных средств и ряде других преступлениях.

В ноябре 2022 года руководитель неправительственной организации «Эмпатия» Мариам Джишкариани заявила, что Саакашвили, с большой вероятностью, отравили. Как показало исследование, уровень ртути в организме политика превышает допустимые пределы на 42 процента. Также выявлена интоксикация другими металлами.

Джишкариани считает, что ради сохранения жизни экс-президента нужно отпустить на лечение за границу. При этом власти Грузии объявили диагнозы недостоверными и опровергли заявления о том, что Саакашвили подвергали пыткам, из-за которых у него развились болезни.

В мире,Валерий Гелашвили,Зураб Жвания,Михаил Саакашвили,
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