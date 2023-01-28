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19 минут назад

Европейский политик предложил «сжечь еще сотню Коранов» в ответ на гнев Турции

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Генеральный секретарь шведской Демократической партии Рихард Йомсхоф (Richard Jomshof) предложил сжечь еще сотню Коранов в ответ на реакцию Турции на недавнюю акцию в Стокгольме. Об этом пишет Expressen.

Европейский политик предложил «сжечь еще сотню Коранов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам европейского политика, «свобода слова важнее, чем заявка Швеции в НАТО».

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«Можно богохульствовать, а можно оскорбить, — добавил он. — Это часть свободы слова и выражения мнения».

Ранее в январе у посольства Турции в Стокгольме прошла протестная акция, во время которой митингующие сожгли копию Корана. Организатором протеста был датско-шведский политик из крайне правых Расмус Палудан (Rasmus Pauludans). Он заявил, что будет проводить новые акции до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО. Подобный поступок вызвал гнев со стороны турок.

В мире,Расмус Палудан,Демократическая партия США,НАТО,
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