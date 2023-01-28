В СМИ разозлились на Бербок из-за ее слов о "войне против РФ"

«Господин Шольц, выбирайте, кто из вас двоих врет. Или вы, говорящий о том, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, — или ваша госпожа министр иностранных дел. В зависимости от вашего ответа один из вас должен уйти в отставку!» – призвал читатель Norbert S.