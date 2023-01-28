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35 минут назад

В СМИ разозлились на Бербок из-за ее слов о "войне против РФ"

Елена Прошина

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали в комментариях к статье министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок, которая заявила о «войне против России».

В СМИ разозлились на Бербок из-за ее слов о "войне против РФ"
Фото: РамблерРамблер

Пользователь интернета под ником Ansgar B считает это «абсолютно недопустимым».

«Если у нее есть хоть минимум ответственности за нашу страну и за Европу, она должна подать в отставку», — написал он.

«В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Но для этой дамы сие правило не работает. Она сначала говорит, а потом думает», — прокомментировал Holger D.

«Господин Шольц, выбирайте, кто из вас двоих врет. Или вы, говорящий о том, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, — или ваша госпожа министр иностранных дел. В зависимости от вашего ответа один из вас должен уйти в отставку!» – призвал читатель Norbert S.

«А что можно еще ожидать от женщины, которая фальсифицировала собственную биографию и без надлежащего образования заняла такой высокий пост?», – задался вопросом Гудрун С.

24 января глава МИД Германии во время заседания ПАСЕ заявила, что европейские страны «ведут войну против России», и призвала страны ЕС вместе делать больше для Киева, а не искать виновных среди своих. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова расценила высказывание Бербок как признание, что Запад заранее спланировал войну против России.

В МИД Германии объяснили слова Бербок о «войне Европы против РФ»

В мире,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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