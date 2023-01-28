Украина обиделась на Венгрию за сравнение с Афганистаном

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан во время общения с прессой назвал Украину «ничьей землей», сообщает «Московский комсомолец».
Премьер-министр сравнил бывшую советскую республику с Афганистаном, заявил официальный представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.
«Во время общения с журналистами премьер-министр Венгрии сравнил Украину с «Афганистаном» и назвал ее «ничейной землей». Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины», — отметил дипломат.
Николенко подчеркнул, что такие заявления премьера Венгрии категорически неприемлемы.
«Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно утяжеляя возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами», — сказал Николенко.
Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за данного высказывания Орбана.
«В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора. Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования», — уточнил он.