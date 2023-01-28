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22 минуты назад

Украина обиделась на Венгрию за сравнение с Афганистаном

Елена Прошина

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан во время общения с прессой назвал Украину «ничьей землей», сообщает «Московский комсомолец».

Украина обиделась на Венгрию за сравнение с Афганистаном
Фото: ТАССТАСС

Премьер-министр сравнил бывшую советскую республику с Афганистаном, заявил официальный представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Во время общения с журналистами премьер-министр Венгрии сравнил Украину с «Афганистаном» и назвал ее «ничейной землей». Очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины», — отметил дипломат.

Николенко подчеркнул, что такие заявления премьера Венгрии категорически неприемлемы.

«Будапешт продолжает курс на сознательное разрушение венгерско-украинских отношений, существенно утяжеляя возможность ведения дальнейшего диалога между двумя соседними странами», — сказал Николенко.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство Украины вызовет посла Венгрии в Киеве из-за данного высказывания Орбана.

«В МИД Украины будет вызван посол Венгрии для откровенного разговора. Оставляем за собой право принятия и других мер реагирования», — уточнил он.

В мире,Олег Николенко,Виктор Орбан,
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