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1 час назад

США дали обещание на годовщину спецоперации на Украине

Елена Прошина

Власти Соединенных Штатов обязательно отреагируют на предстоящую годовщину начала российской специальной военной операции на Украине, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление официального представителя администрации президента Джо Байдена Карин Жан-Пьер.

США дали обещание на годовщину спецоперации на Украине
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, в настоящее время власти рассматривают различные варианты действий.

«Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах», — сообщила официальный представитель Белого дома.

Жан-Пьер не стала приводить какие-либо подробности предстоящих планов Вашингтона, при этом отметив, что на сегодняшний день продолжается обсуждение разных вариантов действий США. Подчеркивается, что американский лидер Джо Байден не намерен посещать какие-либо страны Европы в связи с годовщиной спецоперации.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ситуация в стране выходит из-под контроля украинского лидера Владимира Зеленского. Отмечается, что Министерство обороны США вместе с Госдепартаментом создали специальную группу для расследования и аудита передачи всех средств, техники и вооружения из Вашингтона в Киев.

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