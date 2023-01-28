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23 минуты назад

В Италии начали сбор подписей против выступления Зеленского

Lenta.ru

В Италии начали сбор подписей против выступления президента Украины Владимира Зеленского на фестивали в Сан-Ремо, сообщает газета Corriere della Sera.

В Италии начали сбор подписей против выступления Зеленского
Фото: ТАССТАСС

В запущенной петиции, которую подписали общественные деятели, писатели и журналисты, говорится о том, что Италия должна немедленно прекратить оказания прямой или косвенной помощи любой из сторон конфликта.

«Мы будем в Сан-Ремо 11 февраля, чтобы сказать миру: отказ от войны означает отказ без всяких "если", "и" или "но"», — говорится в документе, который набрал уже около 30 тысяч подписей.

В заключительный вечер смотра песенного конкурса руководство государственного телевидения Rai, которое является организатором мероприятия, намерено предоставить слово Зеленскому, несмотря на протесты общественности.

В петиции указано, что конфликт на Украине спровоцирован экономическими и геостратегическими интересами, безответственными поставками оружия, действиями НАТО у границ России и политикой Зеленского в отношении русскоязычного населения в Донбассе.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто рассказал о необходимости продолжения поставок оружия Украине, назвав это предотвращением третьей мировой войны. Он считает, что она может начаться, если российские военные дойдут до Киева и границ Европы.

В мире,Владимир Зеленский,НАТО,
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