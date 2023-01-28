В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
43 минуты назад

Зеленский отреагировал на допуск российских спортсменов на мировые соревнования

Елена Прошина

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета, который высказался за допуск спортсменов из России к международным соревнованиям, осуждающих специальную военную операцию, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на видеообращение политика.

Зеленский отреагировал на допуск российских спортсменов на мировые соревнования
Фото: ТАССТАСС

«Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха», — сказал президент.

Украинский лидер отметил, что ему не понятен мотив такой инициативы со стороны олимпийского комитета.

Как сообщалось ранее, российские спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях Международного олимпийского комитета только при условии осуждения спецоперации. При этом МОК запретил России транслировать Олимпийские игры на ближайшие десять лет. Кроме того, организация продлила ограничительные меры для российских и белорусских спортсменов.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, такое решение МОК не поддается комментированию, а в решении организации много политики.

В мире,Томас Бах,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители