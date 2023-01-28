Зеленский отреагировал на допуск российских спортсменов на мировые соревнования

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета, который высказался за допуск спортсменов из России к международным соревнованиям, осуждающих специальную военную операцию, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на видеообращение политика.

Фото: ТАСС ТАСС

«Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха», — сказал президент.

Украинский лидер отметил, что ему не понятен мотив такой инициативы со стороны олимпийского комитета.

Как сообщалось ранее, российские спортсмены будут допущены к участию в соревнованиях Международного олимпийского комитета только при условии осуждения спецоперации. При этом МОК запретил России транслировать Олимпийские игры на ближайшие десять лет. Кроме того, организация продлила ограничительные меры для российских и белорусских спортсменов.