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1 час назад

Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией

Lenta.ruиещё 2

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен продолжить переговоры с Россией. Его выступление транслировалось на странице Елисейского дворца в социальной сети Twitter.

Макрон рассказал о перспективах отношений с Россией
Фото: ТАССТАСС

Во время выступления на приеме по случаю Нового года по лунному календарю Макрон заявил о желании продолжать дипломатию с Москвой.

«Меня могли упрекать в том, что веду диалог с Россией. Я продолжу диалог с Россией», — подчеркнул он.

Ранее Макрон неоднократно заявлял о желании продолжать переговоры с Россией. Он также пожаловался на отсутствие телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в последние недели. Макрон призвал помнить о необходимости построить мирные отношения с народом, который является соседом Европы.

До этого Путин не поздравил Макрона с днем рождения.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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