Журналистка описала 15 суток в знаменитом белорусском изоляторе

Российская журналистка Екатерина Яньшина, которую в начале января арестовали в Белоруссии на 15 суток, рассказала о жизни в «политической» камере Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина в Минске, ставшем знаменитым после начавшихся в стране протестов в 2020 году. Интервью россиянки публикует «Адвокатская улица».

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По словам журналистки, в маленькой камере, рассчитанной на двух человек, обычно находились больше 10 задержанных.

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«Очень-очень душно. Камера рассчитана на двух человек, а вас там 15. Если закрыта "кормушка" на двери, через которую передают еду — становится просто невыносимо», — описала она заключение в белорусском изоляторе.

Яньшина сообщила, что в камере была только одна двухъярусная кровать, на которой не было ни матрасов, ни подушек.

«Я к концу срока уже спокойно спала на этой кровати, удалось приспособиться. Мне казалось, что синяки мои превратились в мозоли и позволяют нормально спать», — пояснила она.

Рядом находился туалет и умывальник. Был стол и небольшая скамейка. Свет в камере, по ее словам, горел круглосуточно. «В камеру ничего нельзя брать с собой, кроме того, что надето на тебе. Даже сменные трусы — если они не на тебе, то тебе не разрешат их взять», — поделилась журналистка.

«В такой камере обязательно [подсаживают] минимум двух человек не "политических", а "асоциальных". Это задержанные за распитие или люди без определенного места жительства: от них неприятно пахнет, у них могут быть вши. Это специально сделано. При этом для них нахождение с нами тоже пытка. Потому что в других, не "политических" камерах, есть и матрасы, и подушки, и одеяла. И режим гораздо человечнее», — добавила она.

Яньшина была задержана 5 января после суда над лауреатом Нобелевской премии мира Алесем Беляцким. По версии следствия, Беляцкий получал незаконные доходы от работы правозащитного центра «Весна», не имевшего официальной регистрации в Белоруссии.