Трамп хочет создать аналог «Железного купола» над США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возвращения на должность главы государства намерен создать систему противоракетной обороны над территорией страны по типу «Железного купола» в Израиле. Об этом политик заявил в видеообращении, опубликованном в пятницу, 27 января, в его собственной социальной сети Truth Social.

Фото: ТАСС ТАСС

— Мир стал гораздо более опасным. Нет опасности больше, чем смертельная угроза ядерного и гиперзвукового оружия, — подчеркнул Трамп.

По его словам, третья мировая война будет настолько ужасной катастрофой, что Первая и Вторая мировые войны покажутся миру «небольшими сражениями». Политик уверен, что лучшим способом обеспечить недопущения этой катастрофы является приготовление к боевым действиям при помощи «не имеющих аналогов технологий несравненной силы».

Когда Трамп станет главнокомандующим, он будет работать с военными и Конгрессом над тем, чтобы создать систему противоракетной обороны над США. По его словам, она должна стать «произведением искусства», как «Железный купол», который сейчас защищает от ракетных ударов Израиль.