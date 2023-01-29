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1 час назад

Азербайджан применит международные механизмы для расследования ЧП в Иране

Lenta.ruиещё 6

Азербайджан применит международные механизмы для расследования нападения на посольство страны в Тегеране. Об этом заявил замглавы МИД республики Халаф Халафов, передает Trend.

Азербайджан применит международные механизмы для расследования ЧП в Иране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В беседе с агентством Халафов отметил, что для расследования подобных ЧП между странами обычно предпринимаются определенные мероприятия — власти намерены задействовать международные механизмы. Он подчеркнул, что решение об эвакуации персонала посольства после инцидента принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вечером 29 января в Баку прибыл самолет с эвакуированными работниками посольства Азербайджана в Иране. По информации агентства, этим же рейсом были доставлены тело начальника службы безопасности посольства Орхана Аскерова, который погиб при вооруженном нападении на диппредставительство, а также члены семей азербайджанских дипломатов.

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