Азербайджан применит международные механизмы для расследования ЧП в Иране

Азербайджан применит международные механизмы для расследования нападения на посольство страны в Тегеране. Об этом заявил замглавы МИД республики Халаф Халафов, передает Trend.

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В беседе с агентством Халафов отметил, что для расследования подобных ЧП между странами обычно предпринимаются определенные мероприятия — власти намерены задействовать международные механизмы. Он подчеркнул, что решение об эвакуации персонала посольства после инцидента принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев.