В МИД Германии объяснили слова Бербок о «войне Европы против РФ»

Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер объяснил слова главы ведомства Анналены Бербок о «войне Европы против России », отметив, что таким образом она хотела подчеркнуть намерения ЕС , НАТО и стран «Большой семерки» (G7) выступать единым фронтом против «российской агрессии», сообщает РИА Новости .

«Эти дебаты были направлены на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы, Европейский Союз , НАТО и партнеры по "Большой семерке", едины против этой российской агрессивной войны на Украине », — заявил Вагнер .

Он отметил, что министр своими словами не хотела вызвать шквал критики в свою сторону и побудить людей к обсуждению их в социальных сетях. Вагнер напомнил, что ФРГ не является одной из сторон конфликта на Украине, даже несмотря на ее поддержку Киева.