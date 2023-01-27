В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
37 минут назад

Премьер Саксонии раскритиковал Бербок за слова о войне с Россией

Вечерняя Москва

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в пятницу, 27 января, потребовал разъяснений от главы МИД Германии Анналены Бербок, заявившей, что ФРГ находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Об этом политик заявил в интервью газете Sächsische Zeitung.

Премьер Саксонии раскритиковал Бербок за слова о войне с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

— Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний, — отметил чиновник.

В материале отмечается, что саксонский премьер потребовал от Бербок разъяснений. Ранее Кречмер подверг критике решение немецкого правительства о поставке Вооруженным силам Украины танков Leopard, подчеркнув необходимость урегулирования существующего конфликта дипломатическим путем.

Министр обороны ФРГ высказался о поставках истребителей Киеву

Напомним, что Анналена Бербок на заседании ПАСЕ 24 января сказала, что европейские страны «ведут войну против России», и призвала Европу больше помогать Киеву. При этом МИД ФРГ по поводу ее слов заявил, что поддержка украинской стороны не делает Германию одной из сторон в конфликте.

В мире,Михаэль Кречмер,Анналена Бербок,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители