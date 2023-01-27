Умерла актриса фильма «Королева» Сильвия Симс

Симс родилась в Лондоне в 1934 году. В 1957 году на экраны вышел фильм «Женщина в халате» с ее участием. За роль в этой картине Симс была номинирована на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучшая британская актриса». Впоследствии артистка еще дважды выдвигалась на получение этой премии за роли в фильмах «На этой улице нет деревьев» (1959) и «Финиковая косточка» (1974).