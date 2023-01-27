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22 минуты назад

Умерла актриса фильма «Королева» Сильвия Симс

Мир24иещё 1

Британская актриса Сильвия Симс, исполнившая роль матери королевы Великобритании Елизаветы II Елизаветы Боуз-Лайон в драме «Королева» (2005), умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на заявление родственников усопшей.

Умерла актриса фильма «Королева» Сильвия Симс
Фото: huffingtonpost.co.ukhuffingtonpost.co.uk

Симс родилась в Лондоне в 1934 году. В 1957 году на экраны вышел фильм «Женщина в халате» с ее участием. За роль в этой картине Симс была номинирована на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучшая британская актриса». Впоследствии артистка еще дважды выдвигалась на получение этой премии за роли в фильмах «На этой улице нет деревьев» (1959) и «Финиковая косточка» (1974).

Симс также активно снималась в телесериалах, так, она исполнила роль бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в многосерийном фильме «Тэтчер: Последние дни» (1991).

Ранее стало известно, что американская актриса кино и ТВ Аннетт Маккарти, исполнительница одной из ролей в культовом сериале «Твин Пикс», скончалась 6 января в возрасте 65 лет.

В мире,Сильвия Симс,Аннетт Маккарти,Елизавета II,Маргарет Тэтчер,
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