Умерла актриса фильма «Королева» Сильвия Симс

Британская актриса Сильвия Симс, исполнившая роль матери королевы Великобритании Елизаветы II Елизаветы Боуз-Лайон в драме «Королева» (2005), умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на заявление родственников усопшей.
Симс родилась в Лондоне в 1934 году. В 1957 году на экраны вышел фильм «Женщина в халате» с ее участием. За роль в этой картине Симс была номинирована на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучшая британская актриса». Впоследствии артистка еще дважды выдвигалась на получение этой премии за роли в фильмах «На этой улице нет деревьев» (1959) и «Финиковая косточка» (1974).
Симс также активно снималась в телесериалах, так, она исполнила роль бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в многосерийном фильме «Тэтчер: Последние дни» (1991).
Ранее стало известно, что американская актриса кино и ТВ Аннетт Маккарти, исполнительница одной из ролей в культовом сериале «Твин Пикс», скончалась 6 января в возрасте 65 лет.