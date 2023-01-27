Байден не исключил войну с Ираном

Президент США Джо Байден не станет исключать военный способ решения проблем в отношениях с Ираном. Об этом сообщает Al-Hadath со ссылкой на представителя Белого дома.

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"Президент Байден не будет исключать военного выбора (в отношениях. - "Газета.Ru") с Ираном", — сказал источник телеканала.

По его словам, американский президент хочет вернуться к ядерной сделке с Ираном, но сейчас "время не кажется подходящим" и переговоры с этой страной не являются приоритетом для властей США.

Ранее Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Ирана, в него внесены десять физических лиц.