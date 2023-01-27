Байден не исключил войну с Ираном

Президент США Джо Байден не станет исключать военный способ решения проблем в отношениях с Ираном. Об этом сообщает Al-Hadath со ссылкой на представителя Белого дома.
"Президент Байден не будет исключать военного выбора (в отношениях. - "Газета.Ru") с Ираном", — сказал источник телеканала.
По его словам, американский президент хочет вернуться к ядерной сделке с Ираном, но сейчас "время не кажется подходящим" и переговоры с этой страной не являются приоритетом для властей США.
Ранее Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Ирана, в него внесены десять физических лиц.
До этого министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн рассказал, что главы МИД стран Евросоюза обсуждают четвертый пакет санкций против Ирана. В санкционный список могут быть включены более 50 физических и несколько юридических лиц, в частности в черном списке окажутся члены элитных частей Вооруженных сил Ирана — Корпуса стражей исламской революции (КСИР).