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39 минут назад

Al-Hadath: Байден не исключит военное решение в отношениях с Ираном

Газета.Ru

Президент США Джо Байден не станет исключать военный способ решения проблем в отношениях с Ираном. Об этом сообщает Al-Hadath со ссылкой на представителя Белого дома.

Байден не исключил войну с Ираном
Фото: Carlos Osorio/APCarlos Osorio/AP

"Президент Байден не будет исключать военного выбора (в отношениях. - "Газета.Ru") с Ираном", — сказал источник телеканала.

По его словам, американский президент хочет вернуться к ядерной сделке с Ираном, но сейчас "время не кажется подходящим" и переговоры с этой страной не являются приоритетом для властей США.

Ранее Министерство финансов США расширило санкционный список в отношении Ирана, в него внесены десять физических лиц.

До этого министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн рассказал, что главы МИД стран Евросоюза обсуждают четвертый пакет санкций против Ирана. В санкционный список могут быть включены более 50 физических и несколько юридических лиц, в частности в черном списке окажутся члены элитных частей Вооруженных сил Ирана — Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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