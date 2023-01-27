В Израиле рассказали об одном из главных уроков Холокоста

Одним из главных уроков Холокоста для евреев стало понимание того, что защитить их народ могут только сильное государство и мощная армия. Об этом заявил в пятницу министр обороны Израиля Йоав Галант по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
"Для многих людей по всему миру Холокост - это отдаленное понятие, закопанное в учебниках истории. Для шести миллионов евреев и меньшинств, которые были убиты, для моей матери Фрумы, которая бежала от нацистов, будучи всего пяти лет от роду, Холокост - это не история", - говорится в заявлении министра, распространенном пресс-службой Минобороны.
По мнению Галанта, Международный день памяти жертв Холокоста - "это не только повод вспомнить". "Он преподает урок. Только сильное и надежное Государство Израиль, только мощное и высоконравственное войско - Армия обороны Израиля - могут обеспечить непрерывное существование еврейского народа", - уверен министр.
Пользуясь случаем, глава израильского Минобороны заявил, что "направляет ясное послание всем, кто угрожает" еврейскому государству. "От террористов, которые целятся в еврейскую диаспору, до Ирана, который призывает к уничтожению Израиля: "Никогда больше" - наше им обещание. Это обещание безопасности для нашего народа. Это обещание мира, который мы должны поддерживать вместе с международным сообществом. Это обещание тем, кто помнит, Фруме и грядущим поколениям", - указал Галант.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.