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56 минут назад

В Израиле рассказали об одном из главных уроков Холокоста

ТАСС

Одним из главных уроков Холокоста для евреев стало понимание того, что защитить их народ могут только сильное государство и мощная армия. Об этом заявил в пятницу министр обороны Израиля Йоав Галант по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

В Израиле рассказали об одном из главных уроков Холокоста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для многих людей по всему миру Холокост - это отдаленное понятие, закопанное в учебниках истории. Для шести миллионов евреев и меньшинств, которые были убиты, для моей матери Фрумы, которая бежала от нацистов, будучи всего пяти лет от роду, Холокост - это не история", - говорится в заявлении министра, распространенном пресс-службой Минобороны.

По мнению Галанта, Международный день памяти жертв Холокоста - "это не только повод вспомнить". "Он преподает урок. Только сильное и надежное Государство Израиль, только мощное и высоконравственное войско - Армия обороны Израиля - могут обеспечить непрерывное существование еврейского народа", - уверен министр.

Пользуясь случаем, глава израильского Минобороны заявил, что "направляет ясное послание всем, кто угрожает" еврейскому государству. "От террористов, которые целятся в еврейскую диаспору, до Ирана, который призывает к уничтожению Израиля: "Никогда больше" - наше им обещание. Это обещание безопасности для нашего народа. Это обещание мира, который мы должны поддерживать вместе с международным сообществом. Это обещание тем, кто помнит, Фруме и грядущим поколениям", - указал Галант.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн.

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