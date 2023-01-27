Белый дом не видит признаков завершения конфликта вокруг Украины

Вашингтон не видит признаков завершения конфликта на Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».
«Нет признаков завершения этого», — сказал он.
В связи с этим, по словам Кирби, США не удивляют запросы Украины на поставки истребителей и дискуссии на эту тему идут, но объявлений на этот счет пока нет.
В среду, 25 января, Вашингтон и Берлин объявили о решении отправить Киеву танки. США намерены поставить 31 танк Abrams, но на это потребуются «месяцы», а Германия — 14 танков Leopard.