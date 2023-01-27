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42 минуты назад

Евросоюз намерен создать специальную прокуратуру по Украине

Свободная пресса

Евросоюз планирует создать спецпрокуратуру для расследования военных преступлений в ходе российско-украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Евросоюз намерен создать специальную прокуратуру по Украине
Фото: 

Одной из причин такого решения стало отсутствие подвижек в создании международного трибунала по военным преступлениям, поскольку этому мешают различные юридические тонкости.

Как отмечают источники Bloomberg, попытки приступить к созданию специальной прокуратуры были одобрены странами ЕС. Сейчас идут переговоры с агентством ЕС по судебному сотрудничеству в уголовных делах.

В состав нового органа могут быть включены прокуроры из Украины и других государств. Задачей спецпрокуратуры станет сбор доказательств о преступлениях.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении очередного уголовного дела в отношении украинских военнослужащих, причастных к преступлениям против мирных жителей Донбасса.

В мире,Следственный комитет,ЕС,
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