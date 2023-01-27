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18 минут назад

Орбан пожаловался на травлю Венгрии в ЕС

Lenta.ru

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признался, что ему больно, что его страну травят в Евросоюзе (ЕС). Об этом он заявил в ходе встречи со спикерами международной медиаконференции, пишет American Conservative.

Орбан пожаловался на травлю Венгрии в ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жалуясь на отношение к Будапешту со стороны европейских партнеров, Орбан заявил, что ему «больно оттого, что Венгрия в ЕС выступает объектом для травли». При этом он сразу добавил, что Будапешт не может отказаться от членства в ЕС, так как его экономическое благосостояние связано с Брюсселем.

Подчеркнув, что в Брюсселе «укоренилось все плохое, что было в европейской истории на протяжении последних 30 лет», Орбан отметил, что несмотря на все сложности взаимодействия с бюрократией объединения, продолжать это делать необходимо, так как это в интересах Венгрии.

Ранее премьер Венгрии предрек НАТО большие проблемы в случае успеха России на Украине.

В мире,Виктор Орбан,НАТО,ЕС,
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