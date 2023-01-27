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52 минуты назад

Зеленский назвал «слишком поздними» поставки Abrams в августе

Елена Прошина

Если американские танки M1 Abrams прибудут на Украину только к августу, то будет слишком поздно. Об этом в интервью Sky News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Слишком поздно": Зеленский о сроках поставок танков Abrams
Фото: ТАССТАСС

Во время общения с журналисткой он в очередной раз подчеркнул, что новое оружие необходимо Украине в самые кратчайшие сроки.

Затем ему задали вопрос не считает ли он на этом фоне, что прибытие в Киев Abrams к августу слишком поздним сроком. Зеленский ответил на это утвердительно.

«Слишком поздно», — сказал он.

Зеленский добавил, что пока еще не знает сроков поставок европейских танков, которые должны прибыть на Украину раньше Abrams, но уверен, что они будут раз такое решение приняли. По его словам, Киеву необходимы танки в больших количествах, поскольку «пять, восемь, десять танков не решают вопроса на поле боя».

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Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поставка обещанных Украине Abrams займет «много месяцев».

В мире,Джон Кирби,Владимир Зеленский,
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