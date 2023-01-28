Жители ФРГ предложили отправить в отставку главу МИД за слова о России

Глава МИД Германии Анналена Бербок подверглась жесткой критике со стороны немецкой общественности после ее слов о «войне против России». Читатели газеты Die Welt оставили негативные отзывы в комментариях к материалу.
«В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Но для этой дамы сие правило не работает. Она сначала говорит, а потом думает», – написал один из пользователей.
Накануне Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ призвала Европу совместно делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. Она подчеркнула, что европейские государства сейчас «ведут войну против России».
Немецкие пользователи возмутились словами Бербок, обратив внимание на то, что подобное недопустимо. Чиновницу призвали уйти в отставку.
Российский МИД расценил высказывание руководителя немецкого внешнеполитического ведомства как признание, что Запад заранее спланировал войну против РФ.