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24 минуты назад

Жители Германии предложили отправить в отставку главу МИД за слова о России

РИА "ФедералПресс"иещё 18

Глава МИД Германии Анналена Бербок подверглась жесткой критике со стороны немецкой общественности после ее слов о «войне против России». Читатели газеты Die Welt оставили негативные отзывы в комментариях к материалу.

Жители ФРГ предложили отправить в отставку главу МИД за слова о России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Но для этой дамы сие правило не работает. Она сначала говорит, а потом думает», – написал один из пользователей.

Накануне Анналена Бербок во время заседания ПАСЕ призвала Европу совместно делать больше для Украины, а не искать виновных среди своих. Она подчеркнула, что европейские государства сейчас «ведут войну против России».

В МИД Германии объяснили слова Бербок о «войне Европы против России»

Немецкие пользователи возмутились словами Бербок, обратив внимание на то, что подобное недопустимо. Чиновницу призвали уйти в отставку.

Российский МИД расценил высказывание руководителя немецкого внешнеполитического ведомства как признание, что Запад заранее спланировал войну против РФ.

В мире,Анналена Бербок,МИД России,
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