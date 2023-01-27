Юлию Тимошенко захотели исключить из партии из-за отдыха в Дубае

Бывшего премьер-министра Украины, депутата Верховной Рады, главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко захотели выгнать со всех занимаемых ею постов из-за ранее опубликованного видео, на котором она отдыхает на пляже в Дубае. С соответствующей инициативой выступила зампред комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).