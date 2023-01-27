Бельгия оказала помощь Украине подешевле

Власти Бельгии отказались включать в пакет военной помощи Украине бронемашины из-за их дороговизны, они ограничились пулеметами, ракетами, гранатометами и другим оружием и боеприпасами, пишет ТАСС.

Страна ограничилась легким оружием, чтобы вышло дешевле. От идеи поставить Киеву снятую с вооружения тяжелую бронетехнику отказались, поскольку она уже частично продана частным компаниям и нуждается в обратном выкупе.