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20 минут назад

Финский зоопарк решил вернуть панд Китаю

Газета.Ru

Зоопарк в финском городе Эхтяри решил вернуть двух панд Китаю из-за финансовых проблем, передает РИА Новости.

Финский зоопарк решил вернуть панд Китаю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изначально кабмин Финляндии предложил зоопарку финансовую помощь в €5 млн, но отозвал предложение из-за поднявшегося резонанса, так как на поддержку популяции исчезающих видов песцов в Лапландии в стране выделяют не более €100 тыс.

Ранее сообщалось, что подаренный материковым Китаем самец большой панды по имени Туань Туань скончался в зоопарке Тайбэя. Администрация зоопарка сообщила, что сердце животного остановилось днем 19 ноября. Панда находилась под действием анестезии. Панда считалась символом потепления в отношениях Пекина и Тайбэя. До этого зоопарк Тайваня обратился к коллегам из Китая за помощью в лечении Туань Туаня, у которого диагностировали опухоль мозга. Повреждение мозга у самца гигантской панды было обнаружено во время процедуры МРТ, которую ему провели, чтобы выявить причины аномального поведения.

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