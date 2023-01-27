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19 минут назад

Южная Корея захотела объединиться с КНДР

Lenta.ru

Южная Корея захотела объединиться с КНДР в рамках плана «Новая инициатива будущего по объединению». Об этом сообщили в южнокорейском Министерстве объединения, передает ТАСС.

Южная Корея захотела объединиться с КНДР
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

«В первой половине года мы выслушаем мнения общественности и экспертов, планируем в течение года опубликовать [инициативу]», — сказано в докладе ведомства.

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Уточняется, что план будет соответствовать универсальным ценностям, таким как свобода, права человека, открытость и коммуникация, а сам он будет нацелен на мирное, демократическое объединение.

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