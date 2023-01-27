Шольц напомнил об ответственности Германии за Холокост

Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил об исторической ответственности ФРГ за Холокост в Международный день памяти жертв Холокоста. Его слова передает ТАСС.

Глава германского правительства подчеркнул, что страдания шести миллионов невинно убитых евреев, а также страдания выживших не были забыты.

«Чтобы это никогда не повторилось, в День памяти жертв Холокоста мы напоминаем о нашей исторической ответственности», — добавил он.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что конфликт на Украине похож на происходившее во время Холокоста. Он напомнил о юбилее немецкой операции Рейнхард по систематическому истреблению евреев.