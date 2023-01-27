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40 минут назад

В Турции открестились от бойкота авиарейсов из России

News.ru

Аэропорты и авиакомпании Турции не получали указаний относительно недопуска рейсов из России, передает РИА Новости со ссылкой на источник. В министерстве транспорта и инфраструктуры, в свою очередь, сообщили, что расследуют информацию.

В Турции открестились от бойкота авиарейсов из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Таких указаний не было. Работа продолжается в штатном режиме, — заявил источник агентства.

Накануне газета The Wall Street Journal сообщила, что США потребовали у Анкары, чтобы та прекратила практику допуска прилета и обслуживания рейсов российских авиакомпаний на самолетах американского производства.

Ранее сообщалось, что правительство России продлило сертификаты летной годности иностранных самолетов, которые используются отечественными авиакомпаниями. Они будут оставаться действительными в течение всего текущего года.

СМИ также писали, что иностранные перевозчики стали летать на задержанных или заблокированных за границей самолетах российских авиакомпаний. В частности, два Airbus A350, которые «Аэрофлот» ждал к поставке в 2022 году по контракту, перешли в парк турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

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