Венгрия наложит вето на санкции против России

Венгрия наложит вето, если Евросоюз применит санкции против организаций и предприятий ядерной энергетики России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Kossuth.
По его словам, в настоящее время Брюссель разрабатывается планы новых санкций, в частности, на ядерную энергетику. По словам Орбана, он «ожидает большой битвы, но венгерское правительство наложит вето».
«Мы не допустим санкций, которые еще больше увеличивают венгерскую инфляцию. Самое важное тут - цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику», - сказал он.
Ранее постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали плановое продление экономических санкций против России. До публикации этого решения требуется его утверждение Советом ЕС. Отмечается, что санкции будут продлены на 6 месяцев.