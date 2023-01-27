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42 минуты назад

Венгрия пригрозила наложением вето на антироссийские санкции

Елена Прошина

Венгрия наложит вето, если Евросоюз применит санкции против организаций и предприятий ядерной энергетики России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Kossuth.

Венгрия наложит вето на санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, в настоящее время Брюссель разрабатывается планы новых санкций, в частности, на ядерную энергетику. По словам Орбана, он «ожидает большой битвы, но венгерское правительство наложит вето».

«Мы не допустим санкций, которые еще больше увеличивают венгерскую инфляцию. Самое важное тут - цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику», - сказал он.

Венгры обвинили ЕС в двойных стандартах

Ранее постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали плановое продление экономических санкций против России. До публикации этого решения требуется его утверждение Советом ЕС. Отмечается, что санкции будут продлены на 6 месяцев.

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